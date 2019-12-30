رئيس صناعة البرلمان يحذر من خطر يهدد أهالي البحيرة

تقدم م. فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين بالبحيرة نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو بسبب الصرف الصحي والزراعي والصناعي فيها دون تطهير، الأمر الذي جعلها مرتعًا للحشرات والكائنات الدقيقة الضارة من البكتريا والفيروسات والطفيليات.



وأضاف عامر فى بيان صحفى له: يعتبر التلوث الميكروبي للمياه السبب الرئيسي في انتشار العديد من الأمراض مثل السالمونيلا والالتهاب والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال وغيرهم من الأمراض.



وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تحرك الحكومة لوجود تهديد للصحة العامة للمواطنين، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو وعدم تطهيرها.



