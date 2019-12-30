متجر إلكتروني لروساتوم يتيح إصدار التراخيص للبرامج النووية الجديدة بسهولة

أطلقت شركة "روسإنيرجواتوم"، "قسم توليد الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم الحكومية"، رسميًا ، خدمة دعم مبيعات رقمية فريدة تسمى "متجر الوثائق التقنية الإلكتروني".



وتتيح هذه الخدمة الوصول إلى جميع الوثائق التنظيمية والتقنية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة النووية الروسية. حيث يمكن لأي مؤسسة بسرعة وسهولة، إما عن طريق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف العثور على هذه المستندات وطلبها عبر الإنترنت من قاعدة بيانات سهلة الاستخدام.



وأعلنت مديرة الرقمنة بشركة روساتوم الحكومية، "إيكاتيرينا سولنسفا" عن الافتتاح الرسمي للخدمة، وهنأت زملائها قائلة: "بدأ العمل في المتجر الإلكتروني للوثائق التقنية بسبب الحاجة الكبيرة للصناعة لمثل هذا الحل - لم تكن هناك إجراءات وآليات سريعة وتبادل موثوق لهذه الوثائق. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن شركة "روسإنيرجواتوم" تعد شركة احتكارية في سوق تشغيل محطات الطاقة النووية، فإنها تهتم باحتياجات الشركاء، وتقدم لعملائها حلولًا رقمية حديثة ومريحة. في النهاية".



وقالت: "فإن الهدف الرئيسي الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال إطلاق المنتجات الرقمية وإطلاق الخدمات للمؤسسات الصناعية وشركائنا هو جعل عمل زملائنا أكثر راحة وفعالية".



وبدوره أشار نائب المدير العام ، مدير تطوير الأعمال في "روسإنيرجوأتوم" نيكيتا كونستانتينوف، إلى أهمية المنتج قائلا: "لقد تم إنشاء هذا المشروع من خلال نظام التحكم الآلي للوثائق الفنية الذي نستخدمه في "روسإنيرجواتوم"، والذي يعرض جميع المعايير واللوائح والمواصفات المطلوبة في مراحل مختلفة من دورة حياة محطة الطاقة النووية".



وأضاف "كونستانتينوف": "نتج عن الكم الهائل من الأبحاث التي أجريناها تحميل أكثر من 1100 وثيقة في متجرنا الإلكتروني"، وتشمل هذه الوثائق المتعلقة بمنتجات التصدير، مثل وحدات الطاقة من الجيل الثالث المبتكرة من نوع VVER، والتي تبلغ

قيمتها أكثر من 6.5 مليون دولار أميركي".



وأشار كونستانتينوف إلى أن "روسإنيرجواتوم" تخطط لتحسين الخدمة من أجل تكييف المستندات مع متطلبات العملاء المحددة التي تتطلع إلى إنشاء وحدات طاقة من نوع VVER، وتزويدها بباقات توضح بالتفصيل أي وثائق تنظيمية وعلمية وتصميمية ضرورية للحصول على ترخيص وما إلى ذلك. ، وذلك لتشغيل المصنع بأمان.



ومن المتوقع أن يتيح استخدام المتجر الرقمي للعملاء في جميع أنحاء العالم ليس فقط زيادة مستوى التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية في جميع مراحل دورة الحياة ، لكن أيضًا لتقليل وقت وتكلفة تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية بسبب عدم الحاجة إلى تطوير إطارها التنظيمي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل الخدمة على تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح الأخرى للعملاء المهتمين "من الهيئات الرقابية وغيرها من الهيئات الحكومية".



وتم تنفيذ المشروع من قبل إدارة الأعمال الدولية والتطوير في Rosenergoatom Concern JSC مع قسم إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتكامل ووحدة تطوير الابتكار Rosenergoatom ووحدة رقمنة شركة Rosatom State Corporation.



وشركة "روساتوم الحكومية" تعتبر مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين، وتمتلك الموارد والكفاءات اللازمة للعمليات الناجحة على جميع مستويات سلسلة إنتاج وصناعة الطاقة النووية، من تخصيب اليورانيوم إلى محطات للطاقة النووية لتشغيل ومعالجة النفايات النووية.



وتعد روساتوم أكبر منتج للكهرباء في روسيا، حيث توفر أكثر من 18 بالمئة من احتياجات الطاقة في البلاد وتحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم محفظتها من المشاريع الأجنبية، مع 36 وحدة طاقة في 12 دولة في مراحل مختلفة من التنفيذ.



وتحتل مؤسسة "روساتوم" المرتبة الأولى في العالم في تخصيب اليورانيوم، والثانية في العالم من حيث احتياطي اليورانيوم والمرتبة الرابعة من حيث إنتاجه، كما توفر 17 بالمئة من سوق الوقود النووي.



توحد الشركة الحكومية حوالي 400 مؤسسة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد الذري الوحيد في العالم. ويعمل في هذه الشركات حوالي 250 ألف شخص.