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مرأة

توقف عن استعمالها.. هاني الناظر يحذر من 3 أنواع صابون

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:13 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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نورا نبيل
حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية والرئيس السابق لمعهد البحوث من ثلاثة أنواع من الصابون.

وكتب الناظر خلال منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك :" الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة مثل الكبريت او الديتول او الفنيك يشكل خطورة كبيرة على الجلد ويتسبب في الإصابة بأمراض كثيرة".

وحرص الناظر في  الرد على تساؤلات متابعيه حول حقيقة وجود علاج لمنع التجاعيد أو علاجها،  وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "كلام غير حقيقي للأسف، ولكن توجد علاجات لها مثل البوتوكس والفيلرز" .
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