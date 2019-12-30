حركة تغييرات داخل قطاع الموارد البشرية بشركات مصر للطيران

شهد قطاع الموارد البشرية بالشركات التابعة للقابضة مصر للطيران، خلال الساعات القليلة الماضية، حركة تغييرات على مستوى القطاع.



تم إصدار قرار بتكليف طارق عبدالعزيز مديرًا عامًا للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وياسر عبدالمنعم مديرًا عامًا للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وسامى الجندى مديرًا عامًا للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.



فيما عين، حاتم محمد أسعد مدير الموارد البشرية السابق بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، مستشارا بالشركة وتم توجيه الشكر له على الفترة التي عمل بها كمديرا للموارد البشرية.



وحرصت الدكتورة غادة حماد رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصرللطيران على الاجتماع بهم وإحاطتهم بأن الفترة القادمة ستشهد انتهاج الموارد البشرية لمراعاة معايير الكفاءة الفنية والإدارية والسمات الشخصية الجادة والمرونة في المعاملة المحترفة وتطبيق روح اللوائح مع فرق العمل بما يخدم الصالح العام للعاملين ومصر للطيران.



كما سيتم العمل على التقييم المستمر لأداء جميع العاملين بالموارد البشرية للوقوف على ما يتم تحقيقه من أنجازات وفقًا للخطط الموضوعه وطبيعة كل مرحلة ونشاط،



كما قامت غادة حماد بتوجيه الشكر إلي سيد عبدالله على الفترة السابقة في عمله كمديرًا للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، متمنيه له التوفيق في منصبه الجديد للقيام بأعمال أمين عام وزارة الطيران المدنى.