قبرص تبرأ 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب فتاة

أدانت محكمة قبرصية، اليوم ، فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما بتهمة اختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب على أيدي 12 إسرائيليًا، حيث برأت ساحة الشباب وأخلت سبيلهم، في حكم مفاجئ لقضية جرت احداثها منذ يوليو الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وأعلن القاضي ميكاليس باباثاناسيو، عند إعلان الحكم، أن المتهمة لم تذكر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بإفادات غير واضحة.



وأدينت الفتاة بتهمة الإضرار العام، وقال القاضي إن الحكم النهائي سيصدر في 7 يناير المقبل.



ووقعت الجريمة المزعومة في مدينة أيا نابا السياحية، في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.