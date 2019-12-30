حملات تموينية على الكافيهات والمطاعم في دمياط استعدادا لاحتفالات الكريسماس

شنت مباحث التموين بدمياط، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط، حملة مكثفة على المطاعم والكافيهات ومحال الحلويات بعدد من مدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.



تأتي الحملة في إطار الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وذلك لتكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية ومحال الحلويات وإحكام الرقابة على الأسعار للتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا لوجود مخالفات متعددة ما بين مخالفة المواصفات وعدم وجود شهادة صحية وإثبات حالات غش تجارى وعدم وجود ترخيص بالإضافة إلى ذبح خارج المجزر.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لتولى التحقيق والتحفظ على المضبوطات.