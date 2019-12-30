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رياضة

شاهد.. أهداف محمد صلاح الأربعة المرشحة لجائزة الأفضل عالميًا لـ ليفربول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي،اليوم الإثنين، عن قائمة مكونة من 10 أهداف، وذلك للمنافسة على جائزة هدف العام للفريق.

وتواجد المصري محمد صلاح جناح الريدز في قائمة الأهداف المرشحة، ممثلا في 4 أهداف سجلهم الفرعون المصري ، في مختلف المسابقات طيلة هذا العام.

وشهدت القائمة تواجد 4 أهداف دفعة واحدة للمصري محمد صلاح ، وهي هدفه في تشيلسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ، وهدفه أمام ارسنال في الموسم الحالي من الدوري ، بالإضافة لهدفه في مانشستر سيتي هذا الموسم أيضًا ، وهدفه في مرمى سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

ويمكن التصويت من خلال الرابط التالي:

https://www.liverpoolfc.com/news/features/379705-lfc-s-goal-of-the-decade-vote-for-the-2019-contender-now
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