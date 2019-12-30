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محافظات

إحالة 322 طبيبا وصيدليا وموظفا بمستشفى أبو حمص للتحقيق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:27 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
تواصل لجان الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، أعمالها فى التفتيش والرقابة على جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية، وذلك لتحقيق الانضباط الإداري ولضمان حسن سير العمل.

أحال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، 322 طبيبًا وصيدليا وموظفًا وإداريًا بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق، لغيابهم عن العمل دون سند قانوني وترك العمل في المواعيد الرسمية خلال يومى 25 و26 من ديسمبر الجارى.

يأتي ذلك عقب قيام الجنة التى شكلها المهندس سعد الله رشوان ـ رئيس مركز ومدينة أبو حمص برئاسة أشرف السقا ـ نائب رئيس المدينة والرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية والتى قامت بتفقد المستشفى للوقوف على مدى الانضباط الإداري بها ومستوى النظافة وتوافر الأدوية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خلال يومي 25 و26 من الشهر الجارى.

حيث تلاحظ للجنة حضور عدد كبير من الأطباء والصيادلة وطاقم التمريض وفني الأشعة والإداريين بعد مواعيد العمل الرسمية بالإضافة إلى غياب عدد آخر منهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الحكومية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، وعدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
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