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أخبار العالم

سماع دوي إطلاق نار في وسط برلين.. واستنفار أمني عاجل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:22 م
من موقع الهجوم
من موقع الهجوم
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محمد علي
أفادت وسائل إعلام إنجليزية، بحدوث إطلاق نار في ألمانيا بوسط عاصمتها برلين، وهو ما أدى إلى استنفار أمني أدى إلى تطويق المكان لمحاصرة مصدر إطلاق النار.

وقالت شرطة برلين، إن الشرطة تحركت بعد إطلاق نار فردي في متجر، حيث أفاد قبلها شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار.

بينما قالت شبكة آر تي في نسختها الإنجليزية، إن إطلاق النار جرى بالقرب من نقطة شرطة تشارلي، وهي منطقة سياحية شهيرة في برلين.

ووفق الإفادة الأولية، فإن الشرطة الألمانية قالت إن الحادث يتعلق بسرقة المتجر.

وأنهت الشرطة إفادتها للصحفيين بأن العملية مستمرة حتى إنهاء الخطر والقبض على الجناة.

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