اخبار الحوادث .. فتاة تقتل شقيقها وتطعن أمها وأختها.. اختلاس بضائع من مخازن الجمارك

حدث فى الدقهلية.. فتاة تقتل شقيقها وتطعن أمها وأختها لهذا السبب





المحامي العام بطنطا يفتح التحقيق فى حريق قطار كفر الزيات ..صور

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة حريق قطار "كفر الزيات – الاسكندرية " والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه .

للمزيد .. أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة حريق قطار "كفر الزيات – الاسكندرية " والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه .



بالأسماء.. تجنيس 21 شخصا والاحتفاظ بـ "المصرية"

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

للمزيد .. قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.



ضبط شخصين يسرقان البترول من خط تمويل السفن بالسويس

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مواد بترولية من خط تابع لإحدى الشركات لتمويل السفن.

للمزيد .. نجحت الاجهزة الامنية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مواد بترولية من خط تابع لإحدى الشركات لتمويل السفن.



بقيمة 18 مليون جنيه.. اختلاس بضائع من مخازن جمارك ميناء نويبع

كشفت الاجهزة الامنية عن المسؤولين عن إختلاس كمية كبيرة من البضائع من داخل أحد مخازن الجمارك بميناء نويبع البحرى.

للمزيد .. كشفت الاجهزة الامنية عن المسؤولين عن إختلاس كمية كبيرة من البضائع من داخل أحد مخازن الجمارك بميناء نويبع البحرى.



المتهمون بالاعتداء على مسن: كنا بنهزر معاه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عمال لتعديهم بالضرب على عجوز يقوم بتنظيف السيارات في الشارع بشبرا الخيمة إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوضح قيام المتهمين بضربه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

للمزيد .. ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عمال لتعديهم بالضرب على عجوز يقوم بتنظيف السيارات في الشارع بشبرا الخيمة إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوضح قيام المتهمين بضربه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:انتزعت الرحمة من قلب فتاة بالمنصورة عقب إقدامها على فتل شقيقها طعنا بالسكين بالمنصورة وأصابت والدتها وشقيقتها لنهره لها بسبب سهرها أمام التلفزيون .