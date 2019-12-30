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محافظات

محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة للبدء في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب.

جاء ذلك بحضور اللواء سامى عبد الرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط، قائلا: "أننا سنعمل علي عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".

وشدد المحافظ علي المسئولين بسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات في الوقت المحدد لذلك، موجها الجهات المعنية بالتواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأكد الشريف أننا لن نترك أي تعدي على أراضي أملاك الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات.
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط ..صور
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