حملات لصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الشوارع بأبو قرقاص والعدوة





كما تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة متابعة حاله النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة ومتابعة صيانة أعمدة الكهرباء حيث تم رفع مخلفات القمامة بقرية برمشا وعزبة الملة بقرية الشيخ مسعود وعزبة أبو حميدة التابعة لقرية العقلية ، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة .



كما تابع محمد السيد رئيس المركز، حملات رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك من الشوارع الرئيسية والأحياء بشمال وجنوب المدينة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة.



كما نفذت الوحدة المحلية أعمال تجميل مداخل قرى الوحدة المحلية لقرية بنى عامر بالإضافة إلى البدء في دهان الكباري الموجودة بالقرب وعلى الطريق المؤدية للصحراوي الغربي.



من جهة أخرى أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة حالة تعد على الأرض الزراعية في قرية برمشا، وذلك بالتعاون مع لجنة من الزراعة ومسؤولي التنظيم.







تواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص في المنيا، جهودها لمراجعة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية بقرى المركز وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وتركيب كشافات إنارة.وتم تنفيذ حملة مكبرة لصيانة وإصلاح الأعمدة وشد الأسلاك الكهربائية على أعمدة الإنارة بقريتى اتليدم وايوقرقاص البلد، والمرور على جميع الشوارع والطرق الرئيسية بالقريتين للاطمئنان على سلامة الأعمدة الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وفقًا للخطة الزمنية المعد لذلك، حرصًا على إنارة الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة.ومن جانبه كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع والطرق للتأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.وتستأنف الوحدة المحلية تنفيذ حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى المركز ونقلها للمقالب العمومية ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق أمام زائريها.