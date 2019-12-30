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محافظ الدقهلية: توريد 320 ماكينة غسيل كلوي جديدة.. إغلاق 9 منشآت طبية مخالفة.. و150 صندوقا جديدا لجمع القمامة بالمنصورة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:06 م
ماكينة غسيل كلوي
ماكينة غسيل كلوي
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همت الحسينى
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار:
* 150 صندوقا جديدا لجمع القمامة بالمنصورة
* الاتفاق على توريد 5 آلاف صندوق صغير لخدمة المنظومة أمام محلات البيع
* إغلاق 9 منشآت طبية مخالفة وتوريد 320 ماكينة غسيل كلوي جديدة

شهد اليوم الاثنين نشاطا مكثفا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حيث تفقد الدفعة الثانية من صناديق جمع القمامة، قرر إغلاق 9 منشآت طبية مخالفة واعلن توريد 320 ماكينة غسيل كلوي جديدة.

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الدفعة الثانية من صناديق جمع القمامة وعددهم 150 ليصل الإجمالي حتى اليوم إلى 227 صندوقا.

وأكد محافظ الدقهلية أن الصناديق التي تم توريدها وسيتم تأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني الذي يعد شريكا أساسيا في تطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين.

وأوضح الدكتور أيمن مختار أن المنظومة الحديثة للنظافة ليست قاصرة على مدينة المنصورة وحدها بل ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه اتفق على توريد 5 الاف صندوق حجم صغير لخدمة المنظومة أمام محلات البيع مؤكدا أن جميع المحلات سيوضع أمامها صناديق لجمع القمامة.

و قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق 9 منشآت طبية وصحية مخالفة،لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون، مشيرا إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تشنها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات،للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

من جانبه أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل 4 مراكز للعلاج الطبيعي،ومعمل تحاليل، و3 مستشفيات للنساء والتوليد، و مركز للسمنة والنحافة بـ المنصوره، ونبروه،وشربين.
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