AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعم قرية أبو منقار بالوادي الجديد بمحطة توليد كهرباء 2 ميجا وات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:45 م
دعم قرية ابو منقار
دعم قرية ابو منقار بالوادي الجديد بمحطة توليد كهرباء 2 ميجا
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس سيد عبد الجواد، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالوادي الجديد، أنه في إطار خطة المحافظة لدعم وتوصيل خدمات الكهرباء لكافة مناطق المحافظة.

وأوضح عبد الجواد أنه يجري حاليا التنسيق لتركيب وتشغيل وحدة توليد الكهرباء، التي تم استلامها، بقدرة ٢ ميجا وات وذلك لتغذية قرية أبو منقار بالفرافرة.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق عن الاستعداد لمشروع إنشاء محطة كهرباء الخارجة الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المحافظ إنه جرى استعراض أبرز عروض الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات بالمحافظة، وتقديم خريطة استثمارية لتوصيل الكهرباء لمناطق الاستثمار.

وأضاف المحافظ، أنه ناقش مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض محطات الكهرباء بالقرى من المحليات إلى الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض إليكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة.. 200 عارض من الشركات المحلية والدولية يناقشون مستقبل الطاقة في مصر.. وبرنامج لتحويل الشبكة في مصر لـ ذكية

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل وفق "فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات .. مستعدون لدعم مزارع تربية دودة القز أملا في تقليل واردات الحرير

الوادي الجديد تستعد لتوقيع عقد مجمع الأسمدة الفوسفاتية بتكلفة 15 مليار جنيه

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية العملاقة بمدينة دمياط

من أجل كوب ماء نقي .. خطة لتطهير محطات تنقية مياه الشرب بالفرافرة في الوادي الجديد

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

عمار حمدي أكبر الخاسرين | سعد سمير يغير حسابات فايلر فى قائمة الأهلى الافريقية

لا تتجاهلها.. أعراض تنذر عن خطر الإصابة بالسرطان

الإسماعيلى يحيل باهر المحمدي للتحقيق واللاعب يهدد بالرحيل

تطور مفاجئ فى صفقة انتقال النيجيري إليكى إلى الأهلي

صلاح أم مانى .. كلوب يكشف عن رآيه فى جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد