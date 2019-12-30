دعم قرية أبو منقار بالوادي الجديد بمحطة توليد كهرباء 2 ميجا وات



وأوضح عبد الجواد أنه يجري حاليا التنسيق لتركيب وتشغيل وحدة توليد الكهرباء، التي تم استلامها، بقدرة ٢ ميجا وات وذلك لتغذية قرية أبو منقار بالفرافرة.



كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق عن الاستعداد لمشروع إنشاء محطة كهرباء الخارجة الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقال المحافظ إنه جرى استعراض أبرز عروض الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات بالمحافظة، وتقديم خريطة استثمارية لتوصيل الكهرباء لمناطق الاستثمار.



وأضاف المحافظ، أنه ناقش مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض محطات الكهرباء بالقرى من المحليات إلى الوزارة.

أعلن المهندس سيد عبد الجواد، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالوادي الجديد، أنه في إطار خطة المحافظة لدعم وتوصيل خدمات الكهرباء لكافة مناطق المحافظة.