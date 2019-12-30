حصاد نقابة المعلمين خلال 2019.. شاهين: لم ندخر جهدا في المطالبة بحقوقهم.. والنقيب: وفرنا نصف مليار جنيه سنويا للمعاشات.. والأمين العام: صرف 20 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المستعصية

شاهين: لم ندخر جهدًا فى المطالبة بحقوق المعلمين خلال 2019

خلف الزناتى: رفع الميزة التأمينية إلى 32 ألف جنيه بدلا من 17 ألفا عبدالله: النقيب وقع بروتوكولا مع محافظة الوادي الجديد لتخصيص 5000 فدان للمعلمين









شهدت نقابة المعلمين العديد من الإنجازات خلال عام 2019 برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ومجلسه ، من أهمها دفع المعاشات، وزيادة الميزة التأمينية ، والقرض الحسن الذى وصل إلى 15 ألف جنيه ، والكثير من الإنجازات فى سبيل الدفاع عن حقوق المعلمين .





التقرير التالى يرصد أهم إنجازات النقابة خلال عام 2019 .





أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة ، والتي بلغت 135 مليون جنيه.





وأشار "الزناتي" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أنه على مدار الـ 4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه ، أي ما يوازي نصف المليار سنويًا.





وأوضح نقيب المعلمين أن تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد "،مع تولي المجلس الحالي أدى إلى ضبط عملية الصرف بالمقارنة مع النظام الورقي، أدى إلى توفير ما يقارب الـ 6 ملايين جنيه في الدفعة الواحدة.





وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة سعت جاهدة على مدار عامين لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية على البرلمان، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة أغلب مواد قانون النقابة قبل أجازة مجلس النواب الحالية.





وأضاف نقيب المعلمين أنه تم رفع الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، وتم استحدث ميزة أخرى وهى أثناء وفاة المعلم في حادث لا قدر الله يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه، كما أنه في أواخر أبريل الماضي حدد الصندوق 5 أمراض مستعصية هى " السرطان – الفشل الكلوي – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح " يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مع صورة الكارنيه وبطاقة الرقم القومي، لصرف 20 ألف جنيه للعضو، لافتًا إلى أنه في أول العام المقبل 2020 سيتم إضافة أمراض أخرى لتلك القائمة.





وعلى نفس السياق ، أكد محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين ، أن النقيب خلف الزناتى ومجلسه قاما بالعديد من الإنجازات للمعلمين خلال عام 2019 ، والتى توجت بصرف 20 ألف جنيه للأمراض المستعصية.





وأضاف "عبدالله" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه تم رفع ميزة صندوق التأمين الخاص بالنقابة إلى 23 ألف بدلًا من 17 ألف جنيه .





وأوضح أن النقابة دعمت رحلات عمرة للمعلمين بنسبة تصل إلى 25% ، كما قامت النقابة برفع قضية بسبب عدم زيادة رواتب المعلمين منذ عام 2014 .





وأشار "الأمين العام للنقابة" إلى أنه تم صرف تعويضات للمعلمين فى حادث المنيا ، وكذلك لضحايا السيول بشمال سيناء ، وهذا يعد من أهم إنجازات النقابة خلال هذا العام .





ونوه إلى أن النقابة قامت بتطوير عقارات المصايف برأس البر والإسكندرية ، مضيفًا أنه تمت مناقشة القضايا العربية بجميع المؤتمرات المنعقدة للنقابة ، لافتًا إلى أن النقيب وقع بروتوكولا مع محافظة الوادى الجديد لتخصيص 5000 فدان للمعلمين .





فيما قال إبراهيم شاهين ، وكيل نقابة المعلمين، إن نقابة المعلمين لم تهدأ عن المطالبة بحقوق المعلمين سواء من خلال الإعلام أو الاتصال بالحكومة تحت رعاية نقيب المعلمين خلف الزناتي.





وأضاف "شاهين" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الميزة التأمينية للمعلمين وصلت إلى 23 ألف بدلا من 20 ألفا، وهذا يعد من أهم إنجازات النقابة لعام 2019.





وأضاف "وكيل أول المعلمين" أنه من أهم ماقدمته النقابة للمعلمين أنه تم التعاقد مع المستشفيات على منح مريض الأمراض المستعصية 20 ألف جنيه.





ونوه إلى أن زيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 50 لـ 100 مليون جنيه كخدمة للمعلمين، فضلًا عن الانتظام فى دفع المعاشات فى موعدها وعدم التأخير.





وتابع قائلًا :"توسعنا فى تقديم خدمة المصايف فى النقابة العامة والنقابات الفرعية إلى رأس البر واسكندرية ومطروح، لافتًا إلى أن النقابة ساعدت فى تنظيم رحلات العمرة المدعمة بواقع 25 % من سعرها.





وأوضح أن من أهم ماتم تقديمه أيضًا خو تسهيل الخدمات كالرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها، إضافة إلى عقد المجلس التشاورى لاتحاد المعلمين العرب على أرض مصر.



