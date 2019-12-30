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محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وشركة الاتصالات للبدء في تنفيذ التحول الرقمي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:39 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون، اليوم "الاثنين"، مع الشركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية في المحافظة.

حضر توقيع البروتوكول المهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة، والمهندس وليد عبد العال رئيس قطاعات الإسكندرية وبحري، والمهندس محمد الصنفاوي رئيس قطاع وسط الدلتا بالشركة، والدكتور عبد العظيم غنيم معاون وزير الاتصالات، والمهندس هشام القصاص مدير عام اتصالات المنوفية ومسؤول المراكز التكنولوجية بالديوان العام .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة الجهات الحكومية بالمحافظة انطلاقًا من الدور الذي تقوم به الدولة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة وميكنة القطاعات الحكومية لتؤدي دورها بالشكل الأيسر والأسرع .

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على سرعة تنفيذ المشروع وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات وذلك للمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بالإضافة إلي تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار بالدولة.
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