سامح عاشور يتفقد أعمال تنفيذ مبنى المحامين الجديد.. صور

تفقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، أعمال بناء مبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، رفقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.



واستمع "عاشور"، خلال الجولة لشرح تفصيلي من المهندس المختص لخطة تشطيب المبنى، مشددا على ضرورة إنهاء المرحلة الأولى منه خلال أقرب وقت ممكن، لنقل الموظفين إليه، لبدء تطوير مبنى النقابة التاريخي.



وطلب "عاشور"، جدولا زمنيا يتضمن تفاصيل العمل بالمبنيين وموعد الانتهاء منها، على أن يسلم له خلال أسبوع على الأكثر.