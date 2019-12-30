زراعة الوادي: تحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن الرش الوقائي لسوسة النخيل

أكد الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أن مديرية الزراعة ستقوم بتحرير محاضر مخالفة للمزارعين المتقاعسين عن عمليات الرش الوقائي ضد سوسة النخيل الحمراء، وذلك بجميع مراكز المحافظة وخاصة بالأماكن القريبة من بؤر الإصابة وأصحاب المزارع المهملة.



وأوضح أنه سيتم تحويل المحاضر لأقسام الشرطة، وذلك فى إطار خطة المديرية للقضاء على هذه الحشرة التي تهدد محصول البلح في الوادي الجديد.



وأضاف أن إدارات المكافحة في الإدارات الزراعية المختلفة تواصل أعمال الفحص والمكافحة لسوسة النخيل الحمراء من خلال معدات جرى توفيرها للمقاومة، بجانب توفير المبيدات اللازمة للرش سواء العلاجي والوقائي.



ولفت إلى أن هناك حملات مستمرة للمرور على مزارع النخيل، والتأكد من عدم وجود أو ظهور بؤر مصابة بالسوسة الحمراء، وسط التشديد على البؤر التي ظهرت بها الإصابة منذ سنوات بمدينة الخارجة والفرافرة.



وأوضح أن القطاع الزراعي يواصل الندوات الإرشادية للمزارعين حول طرق اكتشاف النخيل المصاب، بالإضافة إلى الطرق الوقائية وأهمها رش جروح النخيل بالكبريت عقب انتهاء مرحلة التقليم.