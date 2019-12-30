تدشين حملات نظافة ورفع تلال القمامة بالمحلة الكبرى ..صور

شهدت منطقة البوظ وشارع سعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم تدشين حملات نظافة مكبرة مدعومة بمعدات وأدوات وسيارات لرفع تلال القمامة المتراكمة حفاظا على صالح وحياة المواطنين.



وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة تخصيص سيارات لكسح ورفع أكوام وتلال القمامة بمحيط النصب التذكاري للشهداء منطقة البوظ بنطاق حي ثان المحلة الكبرى.



كما كلف رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة فى تعليماته المباشرة الى المهندس مجدي أبو الفتوح مدير المسئول عن جهاز النظافة والمخلفات برفع القاذورات والمخلفات بالبرك والمستنقعات لتأمين أرواح المواطنين من أخطار الأمراض .



كما استمع "أبوالفتوح " إلى الأهالي بذات المنطقة وتم تدشين حملة مكبرة ورفع أكوام وتلال القمامة وتخصيص أماكن ومواعيد جمع القمامة المنزلية من كافة الأسر والعائلات خلال المرحلة القادمة .

