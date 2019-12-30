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توك شو

من المصريين لـ 2019: حسبنا الله ونعم الوكيل.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:52 م
انتهاء عام 2019 غدًا
انتهاء عام 2019 غدًا
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، تقريرا ميدانيا يسأل المواطنين عن إيه أكتر حاجة حلوة حصلتلك في 2019، وجاءت ردود بعض المواطنين متمنيا أن يكون عام 2020 أفضل.

وقالت فتاة عشرينية: "هي كل حاجة بتاعة ربنا بس يارب 2020 تكون أحلى"، وقالت أخرى: "2019 كان فيها مصايب كتير..وحاجات تانية حلوة".

وفتاة أخرى قالت لـ 2019 "مع السلامة..مش هنشوفك تانى".

وقال شاب: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا 2019"، وردت فتاة على 2019: "كفاية اللي عملتيه فينا".

ويودع العالم مساء غد عام 2019 بكل ما وقع به من أحداث وأخبار سواء مفجعة أو مبهجة على المستوى العالمي الشخصي لكل فرد، ونتمنى ان تهل 2020 ببدايات جديدة وطاقة مختلفة.
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