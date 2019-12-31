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برلمان

برلمانى يكشف أسباب رفض النواب لقانون الإدارة المحلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
كشف النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن السبب الحقيقى وراء رفض أغلب النواب لقانون الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن هناك تخوف من جانب النواب بشأن تأثير المحليات على وضعهم فى مجلس النواب.

وأضاف : أغلب الفقهاء والدستوريين اكدوا أن قانون المحليات ليس به أى عوار دستورى ، وهو مايؤكد على حديثى بشأن ان سبب رفض القانون ليس ما يتردد بشأن وجود عوار دستورى فى بعض مواده.

وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تخوف من أغلب النواب من الحسابات الانتخابية فى انتخابات المحليات ، والتى من الممكن ان تهدد بشعبية النواب فى دوائرهم بعد انتخاب اعضاء المجالس المحلية فى دوائرهم.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن النواب لديهم نظرية يؤمنون بها داخل مجلس النواب وهى أن انتخابات المحليات تعتبر مقبرة النواب.

واختتم: ليس من المعقول بعد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال 4 سنوات ، ووضعه فى أدراج البرلمان يكشتف النواب الان ان هناك عوار تشريعى فى بعض مواده.
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