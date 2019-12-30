المالية تعلن نتائج بيع سندات بقيمة 3.75 مليار جنيه

ويتبقي للوزارة طرح أخير يوم الخميس المقبل بقيمة 18.5 مليار جنيه، بعد طرحها علي مدار اليومين الماضيين لأذون خزانة 91 و266 يوما وسندي 5 و10 سنوات بقيمة 22.75 مليار جنيه.

أعلنت وزارة المالية عن نتائج بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.75 مليار جنيه، اليوم الإثنين، بمتوسط سعر فائدة للسند الأول بنسبة 13.7% و الثاني بـ 13.703%.قالت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي إنها باعت سند خزانة 19 نوفمبر 2024 المستحق عن 5 سنوات بأقل سعر فائدة نسبته 13.6% و اعلي سعر بـ 13.74% بقيمة ملياري جنيه، بينما وصل أقل نسبة فائدة علي استحقاق 31 ديسمبر 2029 المحدد بـ10 سنوات؛ إلي 13.64% و أعلي سعر بـ 13.75% بقيمة 1.75 مليار جنيه.وباعت وزارة المالية أمس الأحد أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه ضمن مستهدفاتها لطرح أدوات دين بـ 41.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة هذا الأسبوع.