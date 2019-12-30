توعية وتغذية ..صحة وتعليم الشرقية يناقشان القضاء على مرض الثلاسيميا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع مع رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية ، والدكتورة ليلى الشريف رئيس وحدة أمراض الدم بجامعة الزقازيق ، واستشاري الدم بالتامين الصحي ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الثلاسيميا ،اليوم، بمكتب مدير عام فرع التأمين الصحي.



وخلال الاجتماع تم مناقشة الرعاية الطبية التي تقدم لمرضي السلاسيميا "انيميا البحر الأبيض المتوسط" ، ووضع دراسة للقضاء تمامًا على هذا المرض من خلال بعض المقترحات التي تم عرضها ومناقشتها مثل عمل فحوصات طبية لطلبة المدارس بالمراحل المختلفة عن هذا المرض.



كما تما الأتفاق علي تنفيذ ندوات تثقيفية عن هذا المرض وأسبابه ومخاطره ، وندوات أخري للمرضي عن أهمية المتابعات الطبية اللازمة ، والتغذية العلاجية المناسبة للمرضي .