بعد 30 عاما من المعيشة فيه.. مجلس الدولة يمنح منزلا رخصة الإحلال والتجديد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع في المادة ١٥٢ من قانون الزراعة حظر البناء علي الأراضي الزراعية، وفى المادة ١٥٦ نص على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه، مع الحكم بإزالة المخالفة علي نفقة المخالف.



لم يمنح المُشرع الإدارة سلطة الإزالة، فإذا قضت المحكمة بالبراءة ولم تحكم بالإزالة، فلا سبيل لإزالة المبنى إداريا، وفى هذه الحالة يجوز إحلاله وتجديده.



جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الوحدة المحلية الممتنع عن الموافقة علي إحلال وتجديد مبنى مقام علي مساحة ٢٠٠ متر بالشرقية، وسط الأرض الزراعية منذ ٣١ عاما، ومقام علي الطوب الأحمر والطين ومعروش بالخشب ومزود بالمرافق، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ترخيص بنائه.



صدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل عتمان، أحمد شمس، د.حسن هند ، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة.



وأشارت المحكمة إلى أن المنزل تحرر عنه مخالفة بناء علي أرض زراعية منذ ٣١ عاما، وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من تهمة البناء علي أرض زراعية، ومضت ما يزيد عن ٣٠ عاما وصار سكنًا للطاعن وأسرته طوال هذه المدة، وبالتالي لم يعد من الممكن إزالته قسرا، لأن القانون لم يمنح جهة الإدارة سلطة إزالته إداريا.



واعتبرت المحكمة قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الموافقة علي تجديده وإحلاله بحجة عدم استيفائه لشروط الإحلال التى وضعها وزير الزراعة، يخالف المنطق وقواعد العدالة والتي يتنافي معها إبقاء المنزل علي حالته المتدهورة أبد الدهر ويخل بحقى الملكية والمسكن الملائم المكفولة دستوريا.