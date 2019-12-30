فيديو جديد للغارات الأمريكية على حزب الله في العراق | شاهد

نشر الجيش الأمريكي فيديو، قال عنه إنه يوثق الضربات الجوية التي استهدف بها مقرات قوات حزب الله العراقي، في العراق وسوريا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.



وأظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة، استهداف أحد المقرات بطائرة دون طيار مسيرة عن بعد وكيفية تنفيذ الضربة وإصابة الهدف بدقة.



كما نشر الجيش الأمريكي صورًا جوية تظهر بعض المقرات التي تعرضت للهجوم الجوي، وكيف ظهرت قبل وبعد الضربة.​



وشنت القوات الأمريكية غارات على مواقع حزب الله العراقي في العراق وسوريا 28 بينهم 3 ضباط إيرانيين، كما أصيب 50 آخرون من عناصر الحشد الشعبي العراقي.



واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأمريكية، 5 قواعد تابعة لحزب الله، 3 في الأنبار بالعراق و2 في سوريا.

