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محافظات

محافظ الأقصر: 96 مستثمرا في المنطقة الصناعية بدعم 53 مليون جنيه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:48 م
المستشار مصطفى الهم
المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر
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شمس يونس
أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ان المحافظة شهدت هذا العام طفرة ملحوظة فى الاستثمار حيث تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادي بمبلغ 53,4  مليون جنيه لاستكمال المرافق بالمنطقة المقامة على مساحة 311 فدانا شرق مدينة الأقصر.

وأوضح انه وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراض لهم بالمنطقة عدد 96 مستثمرا لإنشاء مصانع تعمل في صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة.

وأشار الى انه وصل عدد رخص البناء بالمنطقة التي صدرت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية  إلى 60 رخصة بناء، وجار تنفيذ الاعمال الإنشائية لعدد 49 مصنعا، من بينها 10 مصانع في مراحل التشطيبات النهائية.

الجدير بالذكر انه بلغت نسبة تنفيذ المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 91%، والمقام على مساحة 48 فدانا ونصف، والذي يضم 206 وحدات صناعية، ستكون جاهزة للتشغيل لطرحها أمام الشباب بعد نهو الأعمال بالمجمع.
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