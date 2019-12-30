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تعليم

تعليم الشرقية توضح حقيقة إلقاء طالبة النشيد الوطني باللغة الإنجليزية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:57 م
تعليم الشرقية يوضح
تعليم الشرقية يوضح حقيقة ألقاء طالبة النشيد الوطني باللغة ال
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محمد الطحاوي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لطالبة تقوم بغناء النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية باللغة الإنجليزية وسط حالة من التضارب في التعليقات ما بين مؤيد للطالبة ومدرسيها وما بين معارض للفكرة.

فيما حصل موقع "صدي البلد" علي تصريح الدكتور "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والذي أكد صحة الفيديو مؤكدا أنه نشاط لطالبات مدرسة السناجرة الثانوية بنات التابع للأدارة التعليمية بأبوحماد بمحافظة الشرقية.
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وأضاف "عبد الحميد" أنه يجب علينا جميعا الفخر بمثل ذلك النشاط من الطالبة ومعلميها وأدارة المدرسة وتشجيعهم علي بذل مزيد من الجهد وليس أحباطهم ،مشيرا الي أنه فخور بهذة الطالبة .

واستكمل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن القاء الطالبة النشيد الوطني باللغة الأنجليزية ما هو الا نشاط يحسب للطالبة ومعلميها وليس عليهم مثل ألقاء فقرة في الإذاعة المدرسية باللغة الانجليزية وذلك تشجيعا للطلاب علي بذل مزيد من الجهد .

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