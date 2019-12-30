محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا في القاهرة

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ماتيا بريڤولشيك ، سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من سلوفينيا الي منتجعات البحر الأحمر .



في بداية اللقاء رحب المحافظ بسفيرة سلوفينيا بالقاهرة ، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة ، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية السلوفينية ، والذي يتمثل في كون السفارة المصرية في ليوبليانا هي التمثيل الوحيد للقارة الأفريقية والمنطقة العربية في سلوفينيا .



ومن جانبها وجهت السفيرة السلوفينية التهنئة للمحافظ علي توليه مسئولية المحافظة الساحلية ، مؤكدة أن دولة سلوفينيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر ، حيث ان ذلك هو سبب اختيارها للقاهرة لكي تكون المقر الوحيد لتمثيلها الدبلوماسي علي المستويين العربي والإفريقية ، مشيرة أن هذا الأمر يعكس التقدير السلوفيني لمصر كقوة إقليمية ودولية .