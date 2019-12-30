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محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا في القاهرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:06 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ماتيا بريڤولشيك ، سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من سلوفينيا الي منتجعات البحر الأحمر .

في بداية اللقاء رحب المحافظ بسفيرة سلوفينيا بالقاهرة ، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة ، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية السلوفينية ، والذي يتمثل في كون السفارة المصرية في ليوبليانا هي التمثيل الوحيد للقارة الأفريقية والمنطقة العربية في سلوفينيا .

ومن جانبها وجهت السفيرة السلوفينية التهنئة للمحافظ علي توليه مسئولية المحافظة الساحلية ، مؤكدة أن دولة سلوفينيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر ، حيث ان ذلك هو سبب اختيارها للقاهرة لكي تكون المقر الوحيد لتمثيلها الدبلوماسي علي المستويين العربي والإفريقية ، مشيرة أن هذا الأمر يعكس التقدير السلوفيني لمصر كقوة إقليمية ودولية .
محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا في القاهرة
محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا في القاهرة
محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا في القاهرة
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