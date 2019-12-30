تموين الشرقية في 2019..تحرير 25 ألف محضر وتشغيل 102 تاجر

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة أول وزارة تموين الشرقية انه خلال عام 2019 تم تشغيل 102 تاجر تموينى تابع لمشروع جمعيتي و عدد 44 مخبز بلدى و 2 مستودع بوتجاز و 2 محطة تموين سيارات وتطوير ١٠ مكتب تموينى بنطاق المحافظة.



وأضافت وكيل أول وزارة التموين إستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.



واشارت الي انه تم تحرير 32 الف و730 محضرًا متنوعًا منها تحرير 25 الف و109 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير 7 الاف و 621 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.



وأكدت "عبد الرحمن" علي انه تواصل مديرية التموين مجهوداتها فى الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.