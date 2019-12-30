ابن عاق.. شاب يحاول خنق والدته ويضربها بعنف ويفقأ عينها بالمحلة.. تفاصيل

تجرد شاب فى العقد الرابع من عمره من المشاعر الإنسانية واعتدى بالضرب على أمه المسنة باستخدام الأيدي والعصي بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية بسبب خلافات أسرية، مما أدى إلى إصابتها بفقء بالعين وتورم بالوجه والأيدي ونزيف داخلي بالمخ والقفص الصدري، نقلت على أثرها بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافها.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد ب بوورد بلاغ من شرطة النجدة من نقطة مستشفى المحلة يفيد بوصول "بديعه و.م .ش" 59 سنة مقيمة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة مصابة بكدمات بالوجه وتورم وكسور بالضلوع ونزيف بالمخ والرأس .



وباشرت الأجهزة الأمنية دورها بانتقال الى مستشفي المحلة العام وبسماع أقوال السيدة الضحية اتهمت نجلها "حسام . ع"32 سنة بضربها بالأيدي والعصي وإصابته بالرأس وكسر ضلوع صدرها وتهتك بالرأس لخلافات أسرية .



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبالانتقال الى موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان للحادث وتبين صحة أقوال الأم وأن نجلها هو الجاني مرتكب الواقعة.



وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة وبتقنين الإجراءات الجنائية تم ضبط المتهم بمسقط راسه أثناء جلوسه على إحدي الكافيهات بمنطقة الجمهورية وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان المحلة .



وتم مواجهة المتهم بالواقعة اعترف بارتكابه واقعة التعدي بالضرب بالأيدي والأرجل لاعتراضها على سوء سلوكه وتوبيخها له عدة مرات مما دفعه الى اعتراضها وضربها مما تسبب فى إصابتها حسب تقارير طبية بنزيف داخلي بالمخ والقفص الصدري وتورم بالوجه وفقع العين اليسرى والرأس جراء التعدي عليها بالضرب.



وتحرر محضر بنقطة مستشفى المحلة العام رقم 6 أحوال المستشفى وقيد بقسم ثان المحلة برقم 17651 لسنة 2019 جنح ثان المحلة لسنة 2019م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان .

