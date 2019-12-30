أنا مش قليلة الحيلة .. شيرين عبد الوهاب ترد بقسوة: هحرق دمكم

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أن الانتقادات التى تواجهها فى الفترة الأخيرة أزعجتها وضايقتها، وهو ما جعل ردها قاسيا وعنيفا ضد من قالت عنهن "العوانس".



وجاء رد شيرين عبد الوهاب قويا أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" قائلة : "الذى يسئ لى ويهاجمنى لا ينتظر منى أن أصمت، ولكنى سأرد بقوة لانى فى النهاية لست قليلة الحيلة.



وأضافت شيرين عبد الوهاب قائلة : من الممكن أن أرد بقوة وشدة واحرق دمهم، خاصة أن من يسيئون لى، ولكنى لا أرحب بهذا الأمر.



وأوضحت شيرين عبد الوهاب قائلة : "فى النهاية انا مش هتغير ويا ريت تساعدونى على هذا الأمر بعدم التغيير أنا على طبيعتى وأحب أن أكون على هذا النحو.