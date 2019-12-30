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رياضة

أول تعليق من الحضري عقب اختياره في التشكيل الأفضل بأفريقيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:06 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ياسمين تيسير
أعرب عصام الحضرى حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته باختياره ضمن التشكيل الأفضل في قارة أفريقيا خلال الـ 10 سنوات الماضية. 

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ التشكيل الأفضل

وعلق :" الحمد لله دائمًا أبدًا 🙏

وأضاف :" كشفت صحيفة “سوبر سبورت” الجنوب أفريقية الشهيرة، عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في قارة أفريقيا خلال العقد الأخير " الـ 10 سنوات".


وأصبح عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، وخاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال "روسيا 2018"، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر، وكسر بذلك رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراجون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

وتصدى "السد العالي" لركلة جزاء نفذها اللاعب السعودي سالم الدوسري، ولكن بالرغم من ذلك خسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره الأخضر السعودي بهدف مقابل هدفين، وخرج من الدور الأول للمونديال.

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