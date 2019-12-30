تحفة بتصميم جديد.. الكشف عن الفيديو الدعائى لـ Oppo F15.. شاهد

كشفت علامة أوبو الصينية الشهيرة عن الفيديو الدعائى لأيقونتها المنتظرة Oppo F15، والتى تأتى بتصميم جديد كليًا مشابه للنسخة السابقة Oppo A91، والتى ستحل محل Oppo F11 فى الأسواق.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، أظهر الفيديو الدعائى البالغ مدته 30 ثانية فقط تصميم الهاتف المنتظر كشفه بعد أيام معدودة فى الصين أولًا، ومن ثم لباقى الأسواق العالمية.







ويمتلك Oppo F15 معالجا من نوع Helio P70 ثمانى النواة، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية عرض Full HD+.



ولعشاق التصوير يأتى Oppo F15 بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة لبطارية ضخمة بسعة 4000 ميللى أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، مع شاحن أوبو السريع VOOC 3.0.



ولم تكشف علامة أوبو الصينية بعد عن باقى التفاصيل والسعر النهائى للهاتف بعد.