الإسماعيلي لـ باهر المحمدي: نقدر مجهودك ولن نفرط في أي لاعب

ردت إدارة النادي الإسماعيلي على نجم فريق الكرة القدم الأول باهر المحمدي، بشأن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش تقدر حجم الجهد والعرق الذي قدمه جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم باهر المحمدي.



وأضاف: "ليس من التوقيت الجيد أن يدلى قائد الفريق بمثل هذه التصريحات خاصة وأننا نتطلع لبناء جسور مصالحة مع الجماهير التى نفتقدها كثيرا ويؤثر غيابها على نتائج الفريق".



وأكمل: "مجلس الإدارة متمسك بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى ولانية للتفريط فى أى منهم وعلى رأسهم باهر المحمدي، نتطلع للوصول لأبعد خطوة في البطولة العربية".



وعن رحيل لاعبه همام طارق قال: أنباء عارية تماما عن الصحة، وأود أن نقدم للاعب كل التهنئة والتحية على روحه وأدائه المميز حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المحترفين فى مصر".



واختتم: "لا توجد أي أزمات مادية داخل النادى والدليل أن جميع اللاعبين حصلوا على كافة مستحقاتهم فى مواعيدها وأحيانا ما يكون قبل المواعيد".