الدوري المصري .. نادي مصر يحقق فوزه الثاني على حساب طنطا 2 / 1

فاز نادي مصر على منافسه فريق طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الاثنين باستاد الكلية الحربية في اطار الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.



افتتح نادي مصر التهديف عن طريق محمود اسماعيل عقب 18 دقيقة فقط من صافرة البداية، وفي الدقيقة 30 نجح احمد الشيخ في اضافة الهدف الثاني من ركلة الجزاء.



وسجل هدف طنطا الوحيد اللاعب أحمد قطاوي بالدقيقة 93.



ويعد هذا الفوز الثاني لفريق مصر في البطولة، وهو ما يجعله يرفع ترتيبه إلى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق طنطا بالمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.