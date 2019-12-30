القباج توجه فرق التضامن للتعامل مع كبار بلا مأوى مع دخول فصل الشتاء

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أجهزة الوزارة المختلفة للتعامل مع كبار السن بلا مأوى مع دخول فصل الشتاء.



واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى اجتماعًا تنسيقيًا بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلا مأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم.



وذكر حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الإجتماعي أن أجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، موضحًا أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوي بالإضافة ل3 جمعيات أهلية( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.



وأوضح يوسف أن الوزارة ترعى فئة الكبار بلا مأوي من فاقدي الرعاية الأسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان والتي تقدم خدماتها للرجال والسيدات، كما ساهم المجتمع المدني في معاونة الوزارة مثل جمعية دار بسمة والفريد ومعانا منذ عام 2018.



وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.