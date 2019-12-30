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محافظات

محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:07 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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أحمد على
عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لحل عدد من المشكلات المختلفة التى تقدم بها المواطنون ، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة القوى العاملة بالغربية بتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مساعدات مالية لبعض الحالات مع عمل الإجراءات اللازمة لإدراجهم ضمن برنامج تكافل وكرامة.

كما طالب مدير هيئة التأمين الصحى بالغربية بتوفير العلاج اللازم لعدد من المواطنين مع عرضهم على استشارى بالتأمين الصحى لتحديد العلاج اللازم أو توفير البديل.

أصدر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الزيات لنقل عمود ضغط متوسط من وسط الشارع إلى مكان آخر أكثر أمانًا حرصًا على حياة المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة للتنفيذيين بحسن استقبال المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وسرعة حل أى مشاكل يتضرر منها المواطن والتنسيق بين الجهاز التنفيذى على مستوى المحافظة لحلها.
محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور
محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور
محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور
محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور
محافظ الغربية يبحث حل مشاكل المواطنين .. صور
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