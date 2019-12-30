عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من مسلسلها الجديد "الانسة فرح" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وكشف الفيديو عن طبيعة دور رانيا يوسف وهى أم فرح التى تعشق الرجال وتسعى لزواج ابنتها والتى تكتشف انها حامل من علاقة غير شرعية وهو ما يعد عكس تصريحات تجاربها الزوجية حيث كانت تقول انها لا ترغب فى الزواج وأنها تكره أزواجها.



وفي مقطع فيديو آخر تظهر رانيا يوسف موهبتها فى الغناء بتقديمها جزءا من أغنية تقول :"ياما عشنا فيها الفرحة وياما ذقنا فيها الويل".



مسلسل "الانسة فرح" يقوم ببطولته رانيا يوسف وأسماء ابو اليزيد واحمد مجدى ومحمد كيلانى وإخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.



مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.