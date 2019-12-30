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أخبار البلد

محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بدأ العد التنازلي للحدث السنوي الأهم للرياضة الأفريقية والعالمية وهو حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الأفضل لعام ٢٠١٩ لاختيار أحسن لاعب أفريقي بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم بالقارة السمراء .

وتعد هذه هي المرة الأولي التي تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور ٢٧ عامًا علي انطلاقها.

ويقام الحدث وسط اهتمام عالمي وأفريقي منقطع النظير حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من ١٥٠ قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوال ١,٢ مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام ٢٠١٩ والتي يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

يعد الحدث أداة ترويجية لمنتجعات البحر الأحمر والسياحة المصرية بوجه عام حيث يدعم وينشط الحركة ويثريها لتكون بؤرة سائحى العالم.

على جانب آخر تشهد السياحة فى الغردقة انتعاشة قوية تزامنا مع الاستعداد لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الأفضل لعام ٢٠١٩ لاختيار أحسن لاعب أفريقي بالاضافة الى الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وتتمتع مدينة الغردقة بالعديد من المزارات السياحية أبرزها جزيرة الجيفتون، الجونة، سهل حشيش، السقالة، الممشى السياحى، أكواريوم الغردقة بالإضافة إلى سياحة السفارى والغطس.
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
محمد صلاح ومحرز ومانى.. مشاهد رائعة من موقع استضافتهم بالغردقة
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