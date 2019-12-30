وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم





وكان وزير التعليم العالي، زار محافظة الفيوم، ورافقه كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير لمشروع شبكة الألياف الضوئية

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم

وتم إطلاق مبادرة "هنجملها" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الجامعات المصرية.



يذكر أن مبادرة "هنجملها" لاقت تجاوبا كبيرا من رؤساء الجامعات الذين حرصوا على المشاركة في زراعة الأشجار.



