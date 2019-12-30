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تعليم

وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:06 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة هنجملها بجامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
دشن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة "هنجملها" بجامعة الفيوم اليوم، الإثنين، بحضور المهندس محمد القبطان، منسق عام المبادرة، حيث شارك في إطلاق المبادرة العمداء والوكلاء والطلاب من مختلف كليات الجامعة على هامش احتفالية عيد العلم الثاني عشر بجامعة الفيوم.

وكان وزير التعليم العالي، زار محافظة الفيوم، ورافقه كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.



وتم إطلاق مبادرة "هنجملها" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الجامعات المصرية.

يذكر أن مبادرة "هنجملها" لاقت تجاوبا كبيرا من رؤساء الجامعات الذين حرصوا على المشاركة في زراعة الأشجار. 

كما قام عدد كبير من الطلاب بالمساهمة في تلك المبادرة التي تشمل زراعة الأشجار المثمرة على مستوى الجمهورية في الجامعات والمدارس والكنائس والمساجد بمختلف المحافظات من خلال المشاركة المجتمعية وتهدف إلى التجميل والنماء والانتماء للوطن والحفاظ على كل نقطة مياه واستغلال كافة المساحات الزراعية بمصر .
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يدشن مبادرة «هنجملها» بجامعة الفيوم
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