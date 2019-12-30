مصرع عامل سقط من الطابق السادس أثناء عمله على ونش لمواد البناء

لقي شخص فى العقد السادس من عمره بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بـالمنوفية مصرعه بعد سقوطه من أعلى منزل أثناء عمله بالونش لنقل مواد البناء



تم نقله لمستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقي اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمصرع شخص نتيجة سقوطه من أعلى الطابق الثالث بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف.



وبسؤال أصدقائه في العمل اكدوا سقوطه سهوا أثناء عمله معهم علي الونش الخاص برفع مواد البناء ، وتم تحرير محضر بالواقعة بالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.

