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فن

بعد نجاته من الموت | أول تعليق لـ زاك إفيرون

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:18 م
زاك ايفرون
زاك ايفرون
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شروق ابراهيم
خرج الممثل الأمريكي "زاك إيفرون"، عن صمته بعد نجاته من الموت إثر إصابته بوعكة صحية شديدة كي يطمئن جمهوره قبل عيد رأس السنة.

وكتب "زاك إيفرون"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكرا لكل شخص حاول الوصول لي تعرضت لوعكة صحية جديدة أثناء تواجدي في غينيا الجديدة ولكني انتهيت من تصوير عملي الجديد.. أنا في منزلي استمتع بعطلتي مع أصدقائي وعائلتي شكرا لقلقكم وحبكم اراكم في 2020".

وكانت ذكرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية، إن زاك إيفرون بين الحياة والموت بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بـ التيفوئيد أو العدوى البكتيرية المماثلة أثناء تصويره لمسلسل جديد في بابوا غينيا الجديدة.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن بعد إسعاف زاك إيفرون نقل بالطائرة من بابوا غينيا الجديدة إلى أستراليا، وذلك بعد الاطمئنان إلى صحته كي يتمكن من تحمل ساعات رحلته الطويلة.

وكشفت "ذا مترو"، عن أن زاك إيفرون تعرض لهذه الوعكة الصحية يوم عيد الكريسماس الذي يصادف يوم 25 ديسمبر.

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