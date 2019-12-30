مليكة تحتفل بطرح كليب عد الجمايل من ألبومها الجديد فى رأس السنة





كما تعاونت مع الموزعين أحمد عادل، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، يحيى يوسف، إيهاب عبد السلام، أكرم عادل، عمرو عبد الفتاح، مينو وأحمد عبد السلام.

تحتفل الفنانة مليكة بطرح أحدث فيديو كليب لها لأغنية "عد الجمايل" اليوم تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع "اليوتيوب" والمنصات الرقمية الأخرى وعدد من القنوات الغنائية، وأغنية "عد الجمايل" من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع طارق عبد الجابر.وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها تحت إدارة المخرج اللبنانى سليم الترك فى أوروبا، واعتمد الترك فى تصوير الفيديو كليب على تقنية " one shot " وهى المرة الأولى التى تقدم تلك التقنية فى عالم الفيديو كليب بعد تطبيقها فى عدد من الإعلانات لكبرى الشركات العالمية .. وتعتمد فكرة الكليب على تصويره بالكامل بكاميرا متحركة لا تتوقف طوال أحداث الكليب.وأبدت الفنانة مليكة سعادتها بطرح أحدث كليباتها "عد الجمايل" تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020 متمنية أن تنال الأغنية والفيديو الكليب إعجاب جمهورها.وأغنية "عد الجمايل" هى إحدى أغنيات ألبوم مليكة الجديد الذى يحمل نفس الاسم وانتهت من تسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية ويتضمن عشر أغنيات.وتتعاون "مليكة" في الألبوم مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين بينما تولى الشاعر الكبير هانى عبد الكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل.. ومن الملحنين تتعاون مع كل من مدين ومحمد رحيم، وليد سعد، ياسر نور، أحمد بركات، غريب، خالد تهامى، كما تتعاون مع الموسيقار الكبير حلمى بكر فى إحدى أغنيات الألبوم.