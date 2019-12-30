استعدادات قوية من الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.



ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لمران الفريق وصورة لـ على معلول نجم الفريق.



وعلقت الصفحة: " التتش▪️نواصل العمل استعدادًا لمباراة الأربعاء..يلا يا أهلي ".



ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.