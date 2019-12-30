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فن

أحمد عز يعود لمصر بعد نجاح علاء الدين في موسم الرياض

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:19 م
أحمد عز
أحمد عز
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آيه عاطف
عاد اليوم الأثنين، النجم أحمد عز إلى مصر قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا بعرضه مسرحيته "علاء الدين" ضمن موسم الرياض.

ولاقت المسرحية إشادات كبيرة وردود أفعال واسعة من الذين حضروا العرض؛ كما تلقي عز ترحابا كبيرا بعد انتهاء أيام عرض المسرحية.

بينما قام أحمد عز، بتوجيه الشكر للجمهور السعودي بعد انتهاء عرض مسرحية "علاء الدين"، في موسم الرياض الترفيهي.

وغرد عز، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الجمهور السعودي الرائع، أهلنا في الرياض، شكرا موسم الرياض"، وشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.
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