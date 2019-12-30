تسريب عقد محمد أوناجم مع الزمالك يكشف عن مفاجأة | صور

كشف تسريب تعاقد نادي الزمالك، مع المغربي محمد أوناجم، مهاجم الفريق الأبيض، خلال مدة التعاقد الممتدة لثلاثة مواسم مفاجآت عديدة.



ويمتد تعاقد أوناجم، مع القلعة البيضاء حتى موسم 2022، وتصل قيمته الإجمالية إلى ما يقترب من 2.5 مليون دولار.



ويلتزم النادي بتوفير سكن للاعب طوال مدة التعاقد، كما يستحق للاعب الحصول على 4 تذاكر سفر سنويا درجة أولى له ولأسرته.



وجاء في التعاقد توفير سيارة للاعب طوال مدة التعاقد كما يحصل اللاعب على 50% مقدما للموسم الأول، و30% في بداية الموسم الثاني للتعاقد، و25% في بداية الموسم الثالث للتعاقد.



ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تعاقد مع المغربي محمد أوناجم، مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي الوداد المغربي.