بحضور وزير الإعلام.. انعقاد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى الثاني بمؤسسة الأهرام غدا

يعقد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى الثانى بمؤسسة الأهرام مساء غدا الثلاثاء.



ويعقد المؤتمر بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وبحضور ومشاركة اسامة هيكل وزير الإعلام.



يدير الندوة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ويحضرها كوكبة من الوزراء والمثقفين والإعلاميين.



يشارك فى المؤتمر الذى تعقد فعالياته مساء غد العديد من القيادات الإعلامية والصحفية من مختلف المؤسسات.



وكانت نظمت الهيئة الوطنية للصحافة عدة جلسات بمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية ودار الهلال خلال الفترة الماضية.