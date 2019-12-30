AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النواب يرد على تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 أشهر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:41 م
النواب يرد على تثبيت
النواب يرد على تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 شهور
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مطالب شعبة الدواجن بالغرف التجارية بتحديد سعر ثابت للدواجن لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنها فترة كبيرة جدًا كما أنه لا يحبذ تثبيت الأسعار عند سعر معين، نظرًا لأن الوضع الحالي للمؤثرات في الأسعار يقتضي انخفاضها وليس تثبيتها.

وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 أشهر أمر غير عادل بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أننا في مرحلة انخفاض الأسعار، بسبب التراجع الأخير لسعر الدولار".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه في حال كان هناك تثبيت للسعر، فإنه يجب وضع مجموعة من الاعتبارات قبل اتخاذ هذا القرار، على رأسها أن تكون المدة من شهرين لثلاثة أشهر، حتى يتناسب مع الدورة التجارية، وأن يكون تثبيت السعر في الزيادة والنقصان، منوها بأن المنتجين يقومون بتثبيت السعر في حال كان هناك انخفاض للأسعار، وزيادته في حال كان هناك ارتفاع، وهذا أمر مرفوض.

كان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أكد أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع الغرفة التجارية واتحاد المنتجين ووزارة الزراعة، وضع سعر ثابت للدواجن كل ٦ أشهر يراعى هامش ربح مناسب للمنتج وسعرا عادلا للمستهلك.

وقال "السيد"، في تصريحات، إن صغار المربين هم قاطرة صناعة الدواجن ويمثلون ٨٠ % من حجم الإنتاج، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ١٨ جنيها وأن حلقات التداول هى التى تتلاعب بالأسعار.

وأوضح عبد العزيز حجازى، أنه اقترح تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك ووزارة المالية وشعبة الدواجن واتحاد المنتجين، لتحديد سعر عادل للمربى والمستهلك فى نفس الوقت ويستمر لمدة ٦ أشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الذهب: ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار تسبب فى انخفاض الأسعار

اقتصادية النواب: انخفاض أسعار الدواجن واللحوم المستوردة والأجهزة الكهربائية

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

22 جنيها للدواجن.. وتوقعات بوصولها إلى 40 لانخفاض درجة الحرارة وارتفاع تكلفة التدفئة

غرفة الجيزة تبدأ تنفيذ مبادرة اشتري المصري

مفاجآت في الأسعار.. ماذا يستفيد المواطن من أكبر هبوط للدولار أمام الجنيه ؟

ترشيحاتنا

الانتخابات كلمة السر .. شوبير يفتح النار على جماهير الأهلي

3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

خطأ طبي فادح.. وفاة مريضة بالسرطان حرقا أثناء عملية جراحية

بيرقص | أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد نشر صور لابنته عارية

السيطرة على حريق داخل عربة قطار فى محطة كفر الزيات

قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب بوسي من الضرائب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد