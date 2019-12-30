أول قرار من التضامن لقصة طالب الأزهر الكفيف وجدّه.. توفير مُرافق ومنحهم معاش تكافل وكرامة

استجابت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نشره عدد من المواقع الأخرى.



وقامت وزيرة التضامن بتوجيه علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية وفريق برنامج رفيق المسن بالوزارة بزيارة الطالب في منزله وتوفير مرافق للطالب مُدرب ومؤهل من خلال الوزارة؛ لمساعدته في الوصول للكلية وتحمل كافة نفقات انتقاله يوميًا ومساعدته في مهام استذكاره لدروسه والتنسيق مع جامعة الأزهر لمرافقته في الامتحانات وخلال فترة الدراسة بالكامل.



ووجهت القباج، بعمل دراسة حالة للأسرة والبدء في إجراءات حصول الطالب علي معاش تكافل وكرامة.



وانتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قصة عجوز سبعيني يتكئ على عصاه بيمينه، يصطحب شابا كفيفًا بيساره كل يوم، يسيران معًا مسافة طويلة من بيتهما إلى مقر الجامعة.