ضبط ألفي قضية تهرب ضريبي بأكثر من ملياري جنيه في أسبوع.. تكثيف أمني في محيط كنائس دمياط لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

- حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

- ضبط فتاة وشقيقها أوهما سائقا بتوظيفه فى دولة خليجية









شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، العديد من الحملات منها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحي وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).





وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الهامة منها ضبط 255 ألفا و917 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 40 ألفا و612 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة و318 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.





وفى مجال الأمن السياحي نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 2921 قضية حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها ومخالفات شركات سياحية.





وفى مجال مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالدعم نجحت الاجهزة الأمنية فى ضبط 7393 قضية منها 107 قضايا بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بها 973 أسطوانة بوتجاز و110 آلاف و531 لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم بـ 131 ألفا و355 جنيها وكذلك ضبط 7286 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 8424 طنا، من بينها 277 طن سلع غير صالحة، و35 طن سلع مدعمة.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 72 ألفا و231 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد بإجمالى متحصلات 50 مليونا و80 ألفا و408 جنيهات.





وفى مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت مباحث الضرائب والرسوم ومباحث الأموال العامة من ضبط 2202 قضية بقيمة 2 مليار و41 مليونا و512 ألفا و560 جنيها، و52 ألفا و27 عملة أجنبية مختلفة.





كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان دون وقوع إصابات.





تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ لتتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.









فيما تستعد كنائس دمياط ، لاحتفال باعياد الميلاد المجيد،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدمياط ، لتامين الاحتفالات حتى لايحدث أى أحداث عنف من شأنها تعكير صفو الاحتفالات.





ومن جانبها وضعت الاجهزة الامنية بدمياط ،خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد من خلال انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة بالإضافة الى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية،والمواقع الشرطية ،والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أية عبوات أو مواد متفجرة.





و كلفت إدارات الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة الكنائس تحسبا لوجود أى أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمينات على الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات.





وصرح اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط ، انه شدد على إدارة الحماية المدنية بضرورة تأمين كافة الكنائس بطوائفها المختلفة، والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط دور العبادة كما سيتم التنسيق مع المحافظة لمنع تواجد أي إشغالات في نطاقها كما سيتم تأمين أماكن المتنزهات والمنشآت وكورنيش النيل ودور السينما والتي يشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين خلال الإجازات.





وأضاف أنه تم التنسيق بين ادارة الحماية المدنية و جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات باقسام الشرطة ، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.









كما تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط فتاة وشقيقها لاتهامهما بالنصب على سائق تعرف عليهما عبر " فيس بوك" بزعم توفير فرصة عمل له بدولة خليجية مقابل 50 ألف جنيه .





تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية ـ دائرة القسم بوجود مشاجرة داخل الفندق ، بالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق وفتاة وشقيقها .









بسؤال السائق قرر بسابقة تعرفه على الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " واللذان قررا له بحضورهما للبلاد بغرض السياحة وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ وسداد قيمة الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق.





وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه ، إلا انه ارتاب فى أمرهما فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي ، إلا انهما رفضا ذلك فحدثت بينها مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات .





واعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .